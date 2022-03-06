Відеоролик з'явився два дні тому на інстаграм-сторінці Кошового, який ще недавно підпалював на камеру російський прапор. Євген лаконічно звернувся до Володимира Зеленського: "Брате, президенте".

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У відео можна побачити уривки з одного інтерв'ю, де пан Володимир каже: "Спочатку будуть поливати брудом, потім навчаться поважати, а ще пізніше – всі будуть плакати, коли я піду. Це моя особиста думка".

Я ніколи не піду ні на які умови, щоб втратити свою честь та гідність. Ніколи, я буду до кінця стояти,

– додав Зеленський у відео.

У ролику Кошовий також показав моменти з параду на Майдані Незалежності у 2021 році, Євробачення в Україні, підготування до Олімпіади, зустрічі з главами європейських держав, а також ключові звернення президента до народу від початку вторгнення Росії на територію України.

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Реакція мережі

Двохвилинний відеоролик неабияк надихнув підписників Кошового. На нього емоційно відреагували колеги Ольга Цибульська та Леся Нікітюк, а також десятки українців:

"Нарешті ми знайшли його… Це наш президент. Слава Україні!!! Героям Слава!!! Слава Президенту!!! Смерть ворогам!!!";

"Ми його вже нікуди не відпустимо! Яке "піду"?!";

"Найкращий президент, бережи вас Бог";

"Боже, бережи його! Найкращий президент України";

"Пане Президенте, хлопці ЗСУ, низький Вам уклін. Все буде Україна";

"Наша гордість, віра і сила";

"Вірила в нього з першої хвилини! Він справжній! В нього є серце! Це головне! Молюся за нього, його сім’ю, героїв, Україну";

"Хай Господь його береже! Віримо! Перемога буде за нами!".

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