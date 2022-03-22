Раміна поскаржилася, як її з мамою і сестрою зустріли в Європі

Ютуб-блогерка Раміна Есхакзай повезла маму та сестру в Європу. Вона була впевнена, що за кордоном українців ніхто не чекає і, на жаль, не помилилась. У перший же день на зірку "наїхали" на парковці.

30-річна Раміна не розсекречує країну, в яку перебралася з мамою, сестрою і п'ятьма собаками. Однак зізналась, що європейці досить хамовито ставляться до українців. У цьому вона пересвідчилася ще в дорозі до місця призначення.

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Нас тут ніхто не чекає. Не треба сподіватися, що тут люди зустрінуть нас з обіймами, скажуть: "Ой, як добре, що вам з наших податків оплачують якусь допомогу". Не треба сподіватися й вірити в казку,

– емоційно заявила Раміна.

Як на Раміну "наїхали" у Європі

Інтерв'юерка проїхала за кермом 700 кілометрів і зупинилася біля одного з ТЦ, щоб поїсти. Їй довелося припаркуватися на місці для інвалідів, бо інші водії зайняли по два місця. Так, європейка, яка й сама порушила ПДР, зробила Раміні зауваження, а вона дорікнула у відповідь.

"Вона мені каже: "Ти будеш вказувати мені, що мені робити в моїй країні? І взагалі одягни маску". Враховуючи, що я з України, знаючи, яка в мене ситуація, ця тітка, як і багато людей тут, каже: "Що ти будеш робити в нашій країні? Чому ти будеш нам вказувати?", – розповіла Раміна.

За 27 днів війни Європа прийняла більш як 3 мільйони біженців з України. Ми вдячні європейцям, що рятують тих, хто тікає від російської агресії, тож редакція може не поділяти позицію Раміни.

Журналістка наголосила, що за все платить зі своєї кишені, не попросила ні копійки в держави, в яку приїхала, тож не заслужила до себе такого ставлення.

Поки я можу заробляти й оплачувати – буду це робити. Не хочу користуватися добротою людей. Вважаю, що хтось перебуває у складнішій ситуації. Хай краще безкоштовне житло дістанеться цим людям,

– поділилася блогерка.

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Раміна звернулась до українців

"Беріть з собою гроші, ні в кого нічого не просіть. Ми повернемося в країну, все відбудуємо, і нах*й нам не треба ніяка допомога. По-моєму, ці лідери, які не можуть закрити небо й дуже толерантно ставляться до вбивць, красномовно показали, де наше місце, і кому ми потрібні", – зі сльозами заявила дівчина.

Тримаємося, нікому не грубимо, нічого не чекаємо взамін, самі заробляємо, ні під кого не прогинаємося,

– побажала Раміна.

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