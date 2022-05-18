Українська виконавиця Злата Огнєвіч поділилась думками про еміграцію. Вона розповіла про те, як мала можливість залишитися в Штатах.

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Злата Огнєвіч про Америку

Зірка пригадала, що ще коли жила в Криму, мріяла потрапити до Сполучених Штатів.

У дитячій кімнаті слухала дорослу американську музику, розпочинаючи з джазу, блюзу й закінчуючи вже сучасною. Коли побачила вперше мюзикли Боба Фосса – у мене взагалі зірвало дах і от, з'явилася, шалена думка: я маю працювати в театрі десь на Бродвеї! Ось, де реальне життя, – розповіла Злата Огнєвіч.

Зірка таки отримала можливість ближче познайомитися зі США, але зрозуміла, що не має бажання там залишатися.

"А потім… Сталася важлива подія – я зустріла команду, все якось закрутилось і я залишилась в Україні. Але до Америки все ж потрапила під час канадійсько-американського туру і після цього вже багато разів була можливість познайомитись з цією країною ближче. Гарна країна, великі можливості, масштаб в усьому і знана на увесь світ мальовнича природа. Я була здивована, що не хочу тут залишатися. Знаєте чому? Подорожі світом (понад 34 країни) привели мене до розуміння, що я живу в класній країні", – зізналась співачка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Знаменитість підкреслила – "в нас реально крута країна", чудова культура і добрі люди. Карпати для Злати – особливе місце сили, де з нею сталось багато важливих подій.

"Розвиток. Пробудження нації. Саме це я помічала останніми роками в суспільстві й думка ця тішила сильно. Ви колись зупинялися влітку, вночі, посеред дороги й дивилися на зоряне небо? Це – магія і вона в саме серце. І наше небо, воно – особливе. Все тут особливе, в Україні. Моє. Рідне. Я вдома і тільки тут відчуваю цілісність. Навіть коли багато питань до майбутнього – я відчуваю цілісність. І ще гордість. "Людина нібито не літає, а крила – має. Це про всіх нас", – підсумувала Огнєвіч.