Фіналістка Національного відбору Євробачення-2022 Alina Pash виступатиме 12 лютого з піснею "Тіні забутих предків", у якій є етнічні мотиви. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу вона прокоментувала, чи схожий трек з хітом Go_A SHUM.

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Після презентації пісні Shadows of Forgotten Ancestors користувачі мережі часто порівнювали її з треком Go_A. Адже композиція SHUM якраз таки підкорила Європу фольк-мотивами.

"Слабувато після Go_A";

"Для Євробачення не дуже, немає тієї двіжухи, яка була в Go_A. Та навіть зі старіших пісень Аліни були цікавіші";

"Не вистачає чогось, як в піснях Bosorkanya чи "Мотанка", якогось крику, чогось типу як було в Go_A (не знаю, як правильно, але чогось не вистачає на мою думку)";

"Скучно і не цікаво… дуже слабо. Особливо після Go_А".

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: слухайте пісню онлайн

Що про це думає Alina Pash

Співачка прокоментувала, що її пісню та пісню Go_A взагалі не можна порівнювати, бо вони абсолютно різні.

Як можна порівнювати українську баладу і трек під пряму бочку? Це 2 абсолютно різні пісні з різними посиланнями й настроями. Нас поєднує тільки мова та любов до етніки,

– вважає Alina Pash.

Фіналістка Нацвідбору додала, що знає солістку гурту Катерину Павленко, але ніколи з нею не спілкувалась.

"Катерину знаю, але ми ніколи близько не спілкувались. Також схиляюсь до того, аби слухати себе, а не чужі настанови, адже у кожного артиста є свій шлях", – підсумувала Alina Pash.

Alina Pash та Нацвідбір

Цьогоріч Alina Pash є одною з тих фіналісток відбору, кого обговорюють мало не найбільше.