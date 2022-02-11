Фіналістка Національного відбору Євробачення-2022 Alina Pash виступатиме 12 лютого з піснею "Тіні забутих предків", у якій є етнічні мотиви. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу вона прокоментувала, чи схожий трек з хітом Go_A SHUM.

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Після презентації пісні Shadows of Forgotten Ancestors користувачі мережі часто порівнювали її з треком Go_A. Адже композиція SHUM якраз таки підкорила Європу фольк-мотивами.

  • "Слабувато після Go_A";
  • "Для Євробачення не дуже, немає тієї двіжухи, яка була в Go_A. Та навіть зі старіших пісень Аліни були цікавіші";
  • "Не вистачає чогось, як в піснях Bosorkanya чи "Мотанка", якогось крику, чогось типу як було в Go_A (не знаю, як правильно, але чогось не вистачає на мою думку)";
  • "Скучно і не цікаво… дуже слабо. Особливо після Go_А".

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: слухайте пісню онлайн

Що про це думає Alina Pash

Співачка прокоментувала, що її пісню та пісню Go_A взагалі не можна порівнювати, бо вони абсолютно різні.

Як можна порівнювати українську баладу і трек під пряму бочку? Це 2 абсолютно різні пісні з різними посиланнями й настроями. Нас поєднує тільки мова та любов до етніки,
– вважає Alina Pash.

Фіналістка Нацвідбору додала, що знає солістку гурту Катерину Павленко, але ніколи з нею не спілкувалась.

"Катерину знаю, але ми ніколи близько не спілкувались. Також схиляюсь до того, аби слухати себе, а не чужі настанови, адже у кожного артиста є свій шлях", – підсумувала Alina Pash.

Alina Pash та Нацвідбір

Цьогоріч Alina Pash є одною з тих фіналісток відбору, кого обговорюють мало не найбільше.

  • Спершу артистка звинуватила інших фіналістів, гурт Kalush, у тому, що він скопіював мотив її пісні у своїй щедрівці;
  • Також навколо Alina Pash розгорівся скандал щодо її поїздки до Криму. У мережі поширювали інформацію, що співачка відвідувала окупований Крим незаконно, тобто їхала через Росію, що є порушенням закону. Та сама Паш вважає, що все це – "заказуха".