Про роботу в лавах територіальної оборони Києва Тарас Тополя розповів в ексклюзивному коментарі для читачів 24 каналу.

Важливо Взяти Київ – нереально, – Тарас Тополя про ситуацію в теробороні столиці

Завдання "Антитіл" в теробороні

Учасники гурту "Антитіла" стали одними з перших українських артистів, які вступили до лав територіальної оборони. Тарас Тополя розповідає шанувальникам про кожен день і закликає робити все можливе для того, щоб наблизити країну до перемоги. Кожен на своєму місці. "Антитіла" цілодобово допомагають рятувати життя українських воїнів.

У гурту "Антитіла" немає графіка, бо наше завдання – евакуювати поранених і надавати першу медичну допомогу, транспортувати їх до операційної. Це нон-стоп, 24/7, без варіантів,

– розповів Тарас.

Додамо, повне інтерв'ю з Тарасом Тополею вже скоро читайте в межах проєкту "Інтерв'ю24".



Гурт "Антитіла" працює в теробороні / Фото з інстаграму гурту