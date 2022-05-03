Нас у квартиру не пускають, – Анна Трінчер повернулася до Києва та "влипла" на 4 тисячі доларів

У кінці лютого Анна Трінчер виїхала з Києва на Захід України. Днями вона повернулася в столицю, але не може зайти у квартиру, яку орендувала до війни. Власниця елітного житла не пускає зірку та не віддає 4 тисячі доларів.

У розкішній зйомній квартирі Анна Трінчер жила з нареченим Олександром Волошином. Пари не було вдома більш як два місяці, але орендодавець вимагає заплатити за цей час і відмовляється повертати 4 тисячі доларів завдатку.

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Анна Трінчер "влипла" на 4 тисячі доларів

20-річна співачка називає це мародерством і зауважує, що інші орендодавці у війну не беруть грошей з квартирантів, якщо ті не жили у зйомній оселі.

Людина утримує наші гроші, змушує платити оренду за час, який ми не перебуваємо у квартирі. Ми вже понад два місяці не проживаємо в Києві. Ми змушені виїжджати не тому, що нам так захотілося або в нас змінилися плани. Більше того, вона не пускає нас до квартири,

– поскаржилася Анна Трінчер.

Так, ані бабуся зірки, ані вона з Олександром Волошином не може потрапити у квартиру, де залишилися всі її речі. Власник їх не пускає і "натравлює" охорону. Тож Трінчер планує звернутися до юристів і передати справу до суду.

Додамо, зараз наречені живуть у квартирі мами співачки, яка виїхала за кордон.