Українське зіркове подружжя – Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розповіли про конфлікти у їхніх стосунках. Співачка зізналась, що в один момент у неї з'явилась думка піти від коханого.

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Тоня Матвієнко хотіла розійтись з Мірзояном

Виконавиця розповіла, що після одного з численних конфліктів у неї з'явилась ідея покинути коханого. Однак Арсен Мірзоян не хотів відпускати співачку.

Він казав, що ми справимось. Я написала все, що мені не подобається в ньому та наших стосунках. Потім він сказав, що готовий на все – все змінювати. Я у той момент бачила, що він готовий поборотися за наші стосунки й що я йому не байдужа,

– поділилась Тоня Матвієнко.

У той час Арсен Мірзоян ніколи не думав про такі радикальні методи. Він вважає, що для тих пар, у яких стосунки тривають довго – це просто випробування.



Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму зірки

Тоня та Арсен про конфлікти у парі

Подружжя поділилося, що кожен з них розуміє, коли варто зупинитися у сварці.

Це треба відчувати. Насправді й Тоня, і я відчуваємо, що настає конфліктний момент, і тоді розуміємо, що все, досить. Ми розуміємо, що ні до чого доброго це не приведе. Тут вже наввипередки – хто перший,

– розповів артист.

Тоня Матвієнко водночас зізналась, що часто може йти першою на примирення. Також вона швидко може "охолонути".

"Я йду першою. Тут потрібна витримка. От коли я не можу довго перебувати у сварці – я йду перша, а інколи я хочу Арсена провчити й, звичайно, чекаю, щоб він першим ішов. Я можу зробити довгу паузу, не розмовляти – він не витримує і вибачається", – зауважила співачка.