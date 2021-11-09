Намагався почастувати авокадо, – Jerry Heil про найбільш дивне побачення

Відома співачка та блогерка Jerry Heil ще не знайшла своє кохання, але перебуває в пошуку. Одне з побачень запам'яталося зірці надовго. Чоловік постійно намагався обійняти дівчину та "почастувати авокадо зі своєї ложки".

Українська блогерка та співачка Jerry Heil розповіла про найбільш дивне побачення, яке в неї було. Під час зустрічі чоловік постійно намагався перейти межі та порушити особисті кордони.

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Найбільш дивне побачення Jerry Heil

Свого партнера на побаченні артистка назвала "диваком". Він намагався обійняти дівчину та давав незвичні поради.

Найдивніший "підкат" був, коли я пішла на побачення з диваком, який увесь час намагався мене міцно обійняти, почастувати авокадо зі своєї ложки й казав, що "ти не сприймаєш знаки Всесвіту і боїшся віддатися потоку",

– зізналася зірка.

Jerry Heil поділилась, що соціальні мережі для неї важливі. З їхньою допомогою блогерка може ділитися досвідом з підписниками.

"У мене є мета, якій я підкоряю всі свої дії. Я така відкрита, тому що я розумію, що у країні немає, наприклад, сексуальної освіти і якісь мої проблеми для когось можуть стати уроком, – вважає співачка.



Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, навесні 2020 року Jerry Heil поділилась відвертим зізнанням про особисте життя, яке її аудиторія сприйняла по-різному. Тоді дівчина розповіла, що ніколи не відчувала справжнього кохання, а всі її стосунки тривали кілька тижнів.

Виконавиця водночас додала, що ніколи не мала інтиму, бо завжди закривається у собі. У травні цього року Jerry Heil підтвердила, що досі залишається незайманою. Але цього зірка ні в якому разі не соромиться.