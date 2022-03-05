Нам точно не по дорозі, – кримчанка Анна Різатдінова відреагувала на "наїзди" Тіматі

Українська спортсменка та ведуча Анна Різатдінова досі не розуміє, як російські зірки досі залишаються "поза політикою". Ба більше, такі як Тіматі відверто погрожують розібратись з українцями в майбутньому.

З початку російської агресії на території України 28-річна уродженка Сімферополя активно висловлює свою політичну позицію та просить росіян вийти на вулиці, щоб зупинити війну. Поки прохання зірок не діють на "сусідів", вона проаналізувала тамтешніх лідерів думок, які мовчать і не говорять про вбивцю-Путіна.

До слова Потап і Макс Барських почали отримувати погрози від росіян: "Голос, який каже правду, чують"

"Спостерігаю за багатьма "зірками" і дивуюсь. Окей, можна не стежити за політикою, і не розбиратися "хто має рацію, хто винен", можна сліпо вірити своєму президентові, але як можна не відчувати хоч трохи скорботи до людей, які зараз живуть у пеклі?!" – каже спортсменка.

Вона розуміє, чому знаменитості бояться висловити свою думку, адже стануть зрадниками Росії, але не розуміє, як вони далі продовжують підтримувати війну в Україні.

Відповідно, ви підтримуєте смерть людей і що важливо – дітей! Після звернення Тіматі до народу можна з упевненістю сказати, що нам точно не по дорозі! Я не хочу зараз тут розводити негатив і агресію (цього тепер досить), просто хочу сказати, що ми інші! В нас дуже різні цінності! Ми українці,

– заявила олімпійська чемпіонка.

Анна поміркувала, що якби жила у Росії, а за її межами трапилась війна, як в Україні, вона б точно висловила свою підтримку тим, хто страждає, а не говорила "ось так вам і треба", "я згідна з президентом, який дев'яту добу бомбить Україну" та інше.

Що відомо про "перепалку" Тіматі з українськими зірками