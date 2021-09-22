Нам дали 5 хвилин, – власниця коня про стресові зйомки 1 випуску "Холостячки"

На першій вечірці 2 сезону "Холостячки" один з учасників з'явився перед Златою Огнєвіч на білому коні. За ефектний вихід чоловік отримав троянду першого враження. Однак власниця скакуна зізналась, що за красивою картинкою криється величезний стрес.

Відвертий допис про зйомки 1 випуску "Холостячки" Марія опублікувала в липні, однак тоді не розсекретила, що це романтичне реаліті-шоу. Усе стало зрозуміло, коли на екрани вийшов перший епізод 2 сезону.

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На коні, кличка якого Скай, з'явився 33-річний стоматолог Роман Васильєв. Перед Златою Огнєвіч він постав як справжній принц – на білому скакуні та з квітами.

Роман Васильєв на першій вечірці "Холостячки" / Фото СТБ

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Як з'ясувалось, заради емоцій "Холостячки" і троянди першого враження Романа Скай був на ногах цілих 23 години. За словами Марини, через абсурдні вказівки знімальної групи в неї тричі за день опускалися руки. Їй забороняли паркувати коня у зручних локаціях і змушували ховати його в кущах обабіч жвавої траси.

"Чекайте три години, милуючись вертольотом, який злітає і приземляється над нашими головами. І найцікавіше – кінь повинен пройти по мосту через озеро. По вузькому кам'яному мосту без поруччя", – обурено писала Марина.

Почувши ці вимоги, власниця коня відмовила команді "Холостячки", а тоді все ж погодилась спробувати

Нам дали 5 хвилин, а це означало, що другої спроби не буде. Скай поводився як бойовий лицарський кінь. У нього тремтіли ноги, серце калатало, очі вилазили з орбіт, але він йшов вперед,

– розповіла Марина.

Знімальний майданчик шоу "Холостячка" / Фото з інстаграму власниці коня

Власниця коня зі Скаєм / Фото з інстаграму Марини

Власниця коня зі Скаєм / Фото з інстаграму Марини