Нам було тоді по 17 років, – Сергій Танчинець про створення гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 14 січня відзначив 23-річчя. З цієї нагоди соліст Сергій Танчинець поділився історією створення колективу та архівними фото. Все це – далі у матеріалі 24 каналу.

15 січня розпочався масштабний всеукраїнський тур БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, в межах якого музиканти побувають майже в сотні міст. Ексклюзивно для читачів 24 каналу Сергій Танчинець розповів, з чого все почалося.

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Історія створення БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Сергій тоді гуляв у парку в рідному Мукачево, де зустрів своїх знайомих – Ігоря Рибаря та Влада Воловця. Між хлопцями почалася розмова, під час якої з'ясувалося, що вони Ігор та Влад йдуть на репетицію в Будинок школяра. Тоді їм було по 17 років. Друзі Сергія були засмучені, оскільки з їхнього гурту пішов барабанщик. Був басист, гітарист і вокаліст.

Я трохи вмів грати на барабанах і кажу їм: "Пацани, я вмію грати на барабанах! Буду вашим новим барабанщиком". Вони тоді зраділи й ми разом пішли на репетицію. Разом класно звучали. А потім хлопця, який був вокалістом, забрали в армію. Тоді я вирішив стати вокалістом і ми знайшли іншого барабанщика. Ось так з'явився гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ,

– пригадав Танчинець.

Назву колектив придумав пізніше: "Ми готувалися до конкурсу й не знали, як себе назвати. Довго думали. Одного разу сиділи в мене вдома, а потім хлопці пішли до себе. Ще з початку ми ніяк не могли вирішити, яку ж саме музику будемо грати. Згодом дійшли до висновку, що не обмежуватимемо себе й гратимемо рок. Так ось, того вечора, коли хлопці верталися додому, дорогою придумали, що ми – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Архівні фото колективу

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 23 роки тому й зараз / Фото пресслужби

Архівні фото БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресслужби

Теперішні фото Сергія Танчинця / Фото пресслужби