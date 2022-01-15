15 января начался масштабный всеукраинский тур БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, в рамках которого музыканты побывают почти в сотне городов. Эксклюзивно для читателей 24 канала Сергей Танчинец рассказал, с чего все началось.

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История создания БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Сергей тогда гулял в парке в родном Мукачево, где встретил своих знакомых – Игоря Рыбаря и Влада Воловца. Между ребятами начался разговор, во время которого выяснилось, что они Игорь и Влад идут на репетицию в Дом школьника. Тогда им было по 17 лет. Друзья Сергея были расстроены, поскольку из их группы ушел барабанщик. Был басист, гитарист и вокалист.

Я немного умел играть на барабанах и говорю им: "Пацаны, я умею играть на барабанах! Буду вашим новым барабанщиком". Они обрадовались и мы вместе пошли на репетицию. Вместе классно звучали. А потом парня, который был вокалистом, забрали в армию. Тогда я решил стать вокалистом и мы нашли другого барабанщика. Вот так появилась группа БЕZ ограничений,

– вспомнил Танчинец.

Название коллектив придумал позже: "Мы готовились к конкурсу и не знали, как себя назвать. Долго думали. Однажды сидели у меня дома, а потом ребята ушли к себе. Еще с начала мы никак не могли решить, какую же именно музыку будем играть. Впоследствии пришли к выводу, что не будем ограничивать себе и играть рок. Так вот, в тот вечер, когда ребята возвращались домой, по дороге придумали, что мы – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Архивные фото коллектива

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 23 года назад и сейчас / Фото пресс-службы

Архивные фото БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресс-службы

Нынешние фото Сергея Танчинца / Фото пресс-службы