Накрив стіл і поголився: як Андрій Данилко сам зустрічав Новий рік

Український артист Андрій Данилко розповів, як у новорічну ніч залишився наодинці. Він накрив святковий стіл, а також наважився на кардинальні зміни в зовнішності – постригся наголо.

Андрій Данилко є одним з тих артистів, які звикли зустрічати Новий рік на сцені. Однак інколи виникають неочікувані ситуації, коли виступи скасовуються. В один з таких років співак залишився абсолютно сам.

Цікаво Геннадій Вітер переплутав виступи на новорічному корпоративі: курйозна історія

Як Андрій Даникло святкував Новий рік на самоті

Артист зовсім не засмутився, що обставини склалися саме так. Тоді навіть зрадів, адже з 3 січня мав летіти у великий тур Америкою.

Мені абсолютно не було сумно. Я ввімкнув телевізор, накрив собі стіл, водій привіз мені "Шубу" та "Олів'є", які готувала його дружина,

– пригадав Данилко.

Також Андрій зазначив, що не треба наряджатися, адже ніхто не дивиться на зовнішній вигляд. А після того, як випив келих шампанського, вирішив постригтися наголо.

У новорічну ніч я пішов у ванну і "під казанок" постригся. Не знаю, що сталося, але було відчуття, що я прибрав усе зайве, відчув полегшення,

– поділився неймовірною історію артист.

"Прокинувся 1 січня – всі ще сплять, ніхто нікуди не ходить, жодних дзвінків. Подивився у вікно на Хрещатик – вулиця абсолютно порожня, наче всі виїхали. Виспався добре, і за кілька днів ми відлетіли до Америки", – додав Данилко.