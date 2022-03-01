Нахр*н ви їх сюди відправляєте, – Оля Полякова звернулася до росіян і білорусів

Співачка Оля Полякова вкотре звернулася до білорусів і росіян з закликом не воювати з Україною. Вона просить рідних військових не відправляти їх на смерть, бо тут на них чекає лише така доля.

Вже 6 день український народ відчайдушно бореться з російськими окупантами. Знаменитості намагаються достукатися до росіян та білорусів з закликом не пускати рідних на війну.

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Оля Полякова звернулася до росіян і білорусів

Українці протягом 6 днів війни звертаються до росіян, білорусів, розповідають про ситуацію в Україні, але масових мітингів, на які вийшли б мільйони жінок, матерів, дітей, повалення влади та активних дій проти путінського режиму не відбувається.

У той час, коли українці кидаються під танки, росіяни та білоруси бояться мітингів. Оля Полякова закликала їх не відправляти сюди військових.

"Я хочу звернутися до росіян і білорусів, щоб ви не сміли відправляти сюди своїх дітей. Ці два упирі просто впиваються, просто отримують насолоду від того, що відправляють сюди молодих і сильних хлопців. Бо ці дві старі, безпомічні, брудні мерзоти, які вже нічого не можуть, отримують задоволення, відправляючи на смерть молодих і сильних. Це ж ваші діти, чоловіки, близькі. Нахр*н ви їх сюди пускаєте, що ви робите?", – емоційно висловилася Полякова.

Звернення Полякової до білорусів і росіян: дивіться відео онлайн

Артистка не єдина, хто звернувся до російського та білоруського народів. Відомі люди активно виступають з закликами не пускати рідних на війну з Україною, адже тут на них чекає лише смерть. Українці обороняли й будуть обороняти кожен сантиметр своєї землі.

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