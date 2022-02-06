З нагоди платинового ювілею: 95-річна Єлизавета ІІ позувала в яскравій сукні та діамантах

У неділю, 6 лютого, королева Єлизавета ІІ святкує платиновий ювілей на престолі – 70 років. З такої нагоди на початку цього тижня вона влаштувала фотосесію у Сандрінгемському палаці, для якої одягла салатову сукню та діаманти.

У 70-ту річницю правління Єлизавети ІІ на сторінці королівської сім'ї в інстаграмі з'явилась особлива світлина. На ній Її Величність позує зі знаменитою червоною скринькою, в якій щодня отримує документи від особистих секретарів.

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"Її Величність королева править 70 років, найдовше з усіх британських монархів, неймовірне досягнення. У ці вихідні вона стає першим монархом, який відзначає платиновий ювілей. Для мене була величезна честь зробити цю фотографію Її Величності в Сандрінгемі", – написав королівський фотограф Кріс Джексон у своєму інстаграмі.

Образ королеви Єлизавети ІІ в яскравій сукні та діамантах

Для знакової зйомки до платинового ювілею Її Величність обрала яскраво-салатову сукню з довгими рукавами. Цей світлий колір безперечно додавав свіжості її вигляду в кадрі.

Особливу увагу 95-річна Єлизавета ІІ приділили аксесуарам. Вона підібрала сережки і намисто з перлами, однак їх затьмарили дві брошки з діамантами. Коштовні аксесуари у вигляді листя плюща дістались Її Величності від матері. Королева Єлизавета подарувала їх доньці на 21-річчя. Їм уже 74 роки.

Королева Єлизавета ІІ з нагоди платинового ювілею / Фото з інстаграму королівської сім'ї