"Нагадує Вєрку Сердючку": як Alyona Alyona ставиться до творчості Wellboy – автора пісні "Гуси"

Українська реперка Alyona Alyona у 2018 році стала стрімко популярною завдяки вірусному хіту "Рибки". Такою ж популярністю у 2021 відзначився Wellboy, який засвітився із піснею "Гуси". Реперка зізналась, чи вбачає їхні творчі шляхи схожими.

Про успіх Wellboy – Антона Вельбоя, свідчить і те, що він стає єдиним україномовним виконавцем з піснею "Гуси", яка увійшла в рейтинг Apple Music 2021. Всі інші виконавці були російськомовними або з Росії.

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Ми запитали в Alyona Alyona, як вона ставиться до творчості хлопця і чи вважає його творчий шлях подібним до свого. Адже він з'явився раптово і дуже швидко набрав популярності в Україні, як і артистка свого часу.

Так, творчість Вельбоя – вона більш масова, не така нішова як хіп-хоп, і більш доступна. Мені чимось нагадує частково і Вєрку Сердючку, і Дзідзьо, і таку гумористичну, добру, світлу музику з позитивом, але набагато якіснішу і набагато приємнішу. Більше українських мелодій, скажемо так,

– сказала Alyona Alyona.



Wellboy / Фото з інстаграму виконавця

На її думку, шлях Wellboy також схожий тим, що Антон познайомився із продюсером Юрієм Бардашем, який вирішив його просувати у шоу-бізнесі.

"Юра вирішив допомогти йому стати відомим. Це дуже круто й класно, я щиро радію, коли з'являється ось така музика, більш українська і більш качова. Тому що все одно музика має бути різною. Якщо музика стала популярною – це не означає, що музика погана", – констатувала зірка.

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