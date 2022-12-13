Надя Дорофєєва заявила, що до 24 лютого їй було комфортно вважати себе аполітичною
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Співачка Надя Дорофєєва опублікувала відвертий допис, де розповіла про своє ставлення до Росії до 24 лютого та те, яким воно є зараз. Артистка зізналася, що раніше їй було комфортно вважати себе аполітичною, вона думала, що це круто.
Надя Дорофєєва написала новий пост після того, як побачила шматочок влога про російські фільми та серіали. В одному з них 4 роки тому грала пісня "Время и Стекло".
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Надя Дорофєєва про минуле та Росію
Артистка зазначила, що ніякого скандалу не сталося і те, що там грала її пісня, вона не знала, оскільки, як артист, не контролює і, частіше за все, не знає про такі речі. Але це її не виправдовує і нічого не змінює.
До 24 лютого я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Ба більше, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому,
– зізналася Дорофєєва.
- Росія – країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль.
- Мистецтво не буває аполітичним.
- Мені прикро, що я в будь-якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом.
Нагадаємо, нещодавно Позитив підтвердив чутки, що після 2014 року вони з Дорофєєвою виступали в Росії. Однак зауважив, що великих концертів у країні-агресорі вони не давали – їздили на корпоративи до українців і співали в клубах.