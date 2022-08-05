Надя Дорофєєва перевипустила хіт raznotsvetnaya українською: як він звучить тепер

Співачка Надя Дорофєєва "українізувала" одну зі своїх пісень. Вона переклала та випустила трек raznotsvetnaya, що тепер має назву "Різнокольорова".

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила перевипустити одну зі своїх російськомовних пісень. Вона заспівала українською raznotsvetnaya, що був останнім довоєнним треком.

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Надя Дорофєєва перевипустила пісню українською

У соцмережах раніше артистка оголосила конкурс на найкращу адаптацію треку українською мовою. Зірці надіслали понад 1700 варіантів, серед яких вона обрала одну версію, яку й заспівала.

Пішов шостий місяць війни. Ми всі змінились, все змінилося, набуло нових фарб і, на жаль, не завжди яскравих. raznotsvetnaya – мій останній сингл з життя "до". Я так хотіла, щоб цей трек став початком чогось світлого…але сталася війна,

– прокоментувала вихід пісні Дорофєєва.

"Проте, життя продовжується і ми маємо пам'ятати про це. Важко, але саме кохання дає сили творити й жити. Тому я знайшла свою нову love – "різнокольорову" і сьогодні ділюся нею з вами".

, Надя Дорофєєва планує й надалі розвивати україномовну творчість. Кілька таких треків для неї написала Jerry Heil

Надя Дорофєєва – "Різнокольорова": дивіться відео

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Текст пісні "Різнокольорова"

марно, марно, марно не буду лити сліз я

гарно, гарно, гарно приховані зусилля

ми кусали губи, цілували очі

залишили у клубах невичерпані ночі

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

знову, знову, знову літак твій відлітає

коли-колискову хтось інший заспіває

розчиняє ніжно мене у собі місто

і я гублюсь у ньому як перли від намиста

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

чому палаємо без вогню

попелом на тілі писали "люблю"

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов