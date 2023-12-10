24 Канал зібрав музичні новинки цього тижня. Зокрема, це святковий альбом від Юлі Юріної, "афірмація від хейтерів" Наді Дорофєєвої та багато інших треків.

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Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Трінчер, POSITIFF, DEMCHUK, ENLEO

Українські артисти обʼєдналися, щоб подарувати слухачам святковий настрій та віру у новорічне диво. Alena Omargalieva стала ініціатором колаборації: вона запросила своїх колег записати рімейк її торішньої пісні "Святий Миколай". До слова, кошти з прослуховування пісні передадуть на допомогу 9-річному хлопчику Дмитру з Чернігова, у якого війна забрала маму та дім.

Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Трінчер, POSITIFF, DEMCHUK, ENLEO – "Святий Миколай": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва

Співачка презентувала пісню "Хай пишуть", яку створила з Іваном Клименком та Мішею Кацуріним. Цей трек вона називає "афірмацією від хейтерів". У відеороботі вона використала справжні коментарі, які пишуть під її дописами.

Надя Дорофєєва – "Хай пишуть": дивіться відео онлайн

Юля Юріна

Артистка презентувала ЕР (мініальбом) "Пісні на Різдво", у якому продовжила стилістику попереднього альбому. Це варіація колядок та щедрівок: частину пісень Юлія записала в акапельному звучанні, а частину представила у сучасному аранжуванні.

Юля Юріна – "Пісні на Різдво": слухайте онлайн

NAVKA

Спіачка представила авторську пісню та потужний кліп під назвою "Дівча зі сталі". Вона розповідає про тих жінок, яких війна розлучила з їх коханими. Ці дівчата часто зовні виглядають сильними, але вони все одно потребують захисту і моральної підтримки.

NAVKA – "Дівча зі сталі": дивіться відео онлайн

НІжНА

Співачка презентувала нову пісню, яку присвятила Різдву. Це українська версія пісні Christmas Miracle, з текстом якої допомагав Віктор Винник.

НІжНА – "Диво Різдва": слухайте онлайн

Mari Cheba

Співачка й волонтерка після поїздки на Донецький напрямок презентувала переосмислену молитву до Богородиці у формі пісні "Серафим". Цей трек вона асоціює з маршем перемоги, який може підійняти бойовий дух військових.

Mari Cheba – "Серафим": дивіться відео онлайн

Ostrovskyi та ENLEO

Діаметрально протилежні за енергетикою артисти об'єдналися у творчому експерименті. Вони заспівали про дівчину, яка нібито грається почуттями хлопців та не відпускає обох. Так ENLEO спробував себе у новому жанрі, а Ostrovskyi вдруге випустив трек у колаборації.

Ostrovskyi та ENLEO – "Незакохана": дивіться відео онлайн

Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK

Українські репери презентували колаборацію у День Збройних Сил України. Вони привітали всіх військових піснею "Артан", яка натхненна спецпідрозділом ГУР МО.

Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK – "Артан": дивіться відео онлайн

Олександр Рожко

Музикант та український захисник не встиг презентувати свою нову пісню "Ангели війни" за життя, він помер наприкінці березня 2023 року. Тож до Дня волонтера проєкт "ПісніВійни" вирішив випустити цю записану, але ще не видану композицію.

Олександр Рожко – "Ангели війни": дивіться відео онлайн

Михайло Олійник

Військовий та учасник "Культурного десанту" з позивним "Піаніст" випустив альбом фортепіанних мініатюр, які створив на фронті. До платівки "Мить" увійшло 7 композицій. Кожна є окремою музичною історією, з якою пов'язані особливі емоції.

Михайло Олійник – "Мить": слухайте онлайн

VAHА

Співак у новій пісні закликає дівчат робити правильні висновки, якщо вони обирають не тих. Адже інколи любов обертається для них розчаруванням та стражданнями.

VAHА – "Не зупиняйте музику": дивіться відео онлайн

YARIMA і Gunna Chorna

Представниця жіночої хіп-хоп сцени та артистка, яка репрезентує український рнб, об'єдналися в творчий дует. Вони презентували спільну пісню "Амур" про жіночу дружбу. Це неочікувана колаборація, створена в жанрі поп з елементами репу, рнб та латинських мотивів.

YARIMA і Gunna Chorna – "Амур": слухайте онлайн

YAROMIYA & GLOVA

Співачка та саундпродюсер представили авторське прочитання відомої різдвяної пісні "Щедрик". У пісню вкладена зимова атмосфера, відчуття наближення свят, але й виражена лінія електронного саунду, який робить сингл доволі сучасним.

YAROMIYA & GLOVA – "Щедрик": дивіться відео онлайн

VLADA K

Юна співачка представила сольну пісню "Ріки", в якій оспівала непросте дитинство у сучасних реаліях. Вона закликає вірити у краще та думати про майбутнє.

VLADA K – "Ріки": дивіться відео онлайн

СолоХа

Співачка презентувала пісню "Смайлик-кохайлик", яку записала ще під час вагітності. Трек присвячений всім українським родинам, які чекають на малюків або планують мати дітей. Артистка власним прикладом хоче надихнути українських жінок та показати, що не варто боятися народжувати під час війни.

СолоХа – "Смайлик-кохайлик": дивіться відео онлайн

Панас Буйний

Артист випустив пісню "Жіночка", яку написав у 2020 році. Вона присвячена ідеї того, що справжні кохані зовсім поруч і, можливо, кохання не так далеко, як ти гадаєш.

Панас Буйний – "Жіночка": дивіться відео онлайн