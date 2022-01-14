Надя Дорофєєва та Вова Дантес "зависали" з російськими зірками в Мексиці

Перед Різдвом Надя Дорофєєва та Володимир Дантес гайнули в Мексику. На курорті вони відпочивають у двох, але в одному з ресторанів зустріли російських зірок – Настю Івлєєву та Ельдара Джарахова.

У січні в Мексику полетів чи не весь зірковий бомонд – Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом, Настя Каменська з Потапом і подругою Анею Андрійчук, Влад Яма з дружиною і синами. Проте місто Тулум облюбували не лише українські, а й російські знаменитості.

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З ким Надя Дорофєєва і Вова Дантес "зависали" в Мексиці

Після побачення в арт-центрі серед мексиканських джунглів подружжя пішло в елітний ресторан. Так, вони опинились за одним столиком з телеведучою Настею Івлєєвою та відеоблогером Ельдаром Джараховим. Схоже, їхня зустріч була спланована, адже всі коментували її як "ну нарешті".

Зірки замовили суші, коктейлі й весело проводили вечір. Ба більше, вони навіть запалили свічки-феєрверки. "Відзначали зустріч усім рестораном", – написала Настя Івлєєва у своєму інстаграмі.

Настю, було кайф. Я взагалі не танцюю, але шоти текіли, і я в пляс,

– зізнався Володимир Дантес.

Надя Дорофєєва та Вова Дантес з Івлєєвою, Джараховим у Мексиці / Відео з інстаграму співачки