Всю пісню я не слухала, – Надя Дорофєєва висловилася про хіт ексчоловіка Дантеса "Чуєш"

Українська співачка Надя Дорофєєва прокоментувала новий трек "Чуєш" свого колишнього чоловіка Володимира Дантеса. Шанувальники вважають, що у рядках пісні Dantes звертається до неї. Дорофєєва відповіла, що теж слухала цю частину треку.

В мережі нову пісню Дантеса "Чуєш" сприймають як приховане відсилання й звернення до Наді Дорофєєвої. Зокрема, через рядки "Я тебе забув" і "Зараз ти як миш".

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Тепер співачка прокоментувала трек Дантеса. В інстаграмі з’явилося відео з реакцією Дорофєєвої під час ефіру на радіо.

Надя зізналася, що не слухала цей трек повністю, але звернула увагу на куплет, у якому співається про "мишу", адже шанувальники саме це і прив’язують до неї.

Пісню Вови я повністю не слухала, я слухала дві важливі частини. Мені просто друзі скинули. Прикольно,

– висловилася Дорофєєва.

Що Дантес говорив про свій трек

Раніше музикант іронічно відповів на закид, що трек присвячений Наді Дорофєєвій. "А у мене ж життя свого немає!" – саркастично сказав Дантес.

Дуже дивно, що люди натягують такий сенс саме на цю фразу, тому що я ніколи б взагалі у житті не зміг так сказати про свою колишню, тому що я поважаю свої колишні стосунки. Якщо я так її називаю, я і себе опускаю. А я себе теж дуже сильно люблю,

– відповів він.

Водночас у інтерв’ю Маші Єфросиніній співак зазначив, що коли писав, то взагалі цього вайбу не відчував. "Коли я скинув трек знайомому, він такий: "А це про Надію?". Я такий: "Та блін, ні!". Але можна безліч разів говорити, про що пісня, кліп, людям все одно", – додав він.