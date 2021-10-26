Надя Дорофєєва відпочиває в Португалії: мальовниче відео

У той час як Володимир Дантес готується до першого сольного концерту, Надя Дорофєєва відпочиває з подругами. Дівчата вирушили в Португалію. Вони вже встигли побувати в одній з найкрасивіших локацій країни – на мисі Рока.

У компанії двох подруг Надя Дорофєєва полетіла на захід Португалії. У своєму профілі вона поділилась, що відправилась у відпустку не заради розваги, а для того, аби перезавантажитися.

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Схоже, через постійні концерти та шалений ритм співачка вичерпала весь ресурс енергії та оптимізму. Тому не дивно, що для наповнення вона обрала не спекотний курорт, а мальовничу Португалію.

Я завжди й всюди намагаюся бачити хороше. Але іноді батарейка сідає і в мене не особливо виходить навіть просто намагатися. І знаєте, мені здається, це теж нормально. Ну неможливо весь час на ендорфінах,

– поділилась Надя Дорофєєва.

Про контрасти у житті зірка заговорила під відео, знятому в одному з найкрасивіших куточків планети. Це мис Рока – найзахідніша точка Європи, що "впирається" в Атлантичний океан.

У туристичній локації неподалік Лісабону Надя Дорофєєва позувала у зручному повсякденному образі – джинсах-мом, сірому худі, шкіряній куртці та шапці. Довге волосся співачка залишила розпущеним, а на її обличчі не було ні крихти косметики.

Повний текст публікації Наді Дорофєєвої:

Той мікроскоп, під яким я завжди перебуваю, дозволяє вам багато про мене дізнатися. Але цей мікроскоп не завжди дозволяє мені сказати, зробити чи якось виразити себе так, як я хочу.

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Такий контроль себе став моєю життєвою афірмацією, і я завжди й всюди намагаюся бачити хороше. Але іноді батарейка сідає і в мене не особливо виходить навіть просто намагатися.

І знаєте, мені здається, це теж нормально. Ну неможливо весь час на ендорфінах. Нехай будуть контрасти, вони нам усім для чогось потрібні.