У бежевій сукні: Надя Дорофєєва замилувала затишним домашнім образом – фото

Співачка Надя Дорофєєва напередодні Нового року похизувалася стильним домашнім аутфітом. Оскільки цього року багато людей новорічну ніч проведуть вдома, то такий образ може стати й святковим look.

Цього року немає новорічних корпоративів, святкових зйомок, тому все частіше знаменитості публікують світлини з дому, де проводять найбільше часу.

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Домашній look Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва показала шанувальникам, як виглядає вдома. Зірка сфотографувалася, сидячи на підлозі перед дзеркалом. Надя одягнула бежеву oversize сукню та шкарпетки в тон. Також на ногах були стильні чорні тапки.

Довге волосся артистка вклала рівно, зліва заплела тоненьку косичку. На обличчі зірка зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.

"Не хворійте. Всім 36,6", – написала Надя під фото.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Зимові аутфіти зірок