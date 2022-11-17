Сьогодні, 17 листопада, в Україні випав перший сніг. Столицю також засніжило, тож зірки поспішили робити фото й ділитися емоціями від першої зимової казки.

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Образ Лілії Ребрик

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик також зробила світлини на тлі першого снігу. Вона постала перед камерою у стильному та елегантному образі.

Зірка позувала у в'язаному костюмі кольору електрик – це були широкі штани та светр оверсайз. Щоб підкреслити талію, акторка доповнила вбрання золотистим широким поясом. Також родзинкою аутфіту стали ефектні замшеві чобітки на невисоких підборах.

Лілія Ребрик одягнула зверху карамельний тренч, а в руках тримала парасольку. Вона розпустила волосся, а на обличчі зробила макіяж.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Акторка поділилась, що від першого снігу відчула не такі емоції, які були в неї раніше. Але вона підтримала прихильників на тлі новин про важку зиму.

Не такими я уявляла емоції від першого снігу. Тепер це не червона мапа з заторів, не десятки жартів про колишніх і літні шини, а тривожні передчуття зими – зими, яка стане дуже важкою для кожного з нас. Але що ж – живемо, тримаємося, працюємо, якщо можемо – усміхаємося, набираємося сил, запасаємося! Переживемо, правда ж?

– написала зірка.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму акторки

У коментарях під дописом шанувальники засипали акторку компліментами та погодилися з її словами: