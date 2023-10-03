Надя Дорофєєва відповіла на чутки про вагітність: іронічне відео у короткому топі

Блогер поширив плітки про те, начебто співачка Надя Дорофєєва вагітна первістком. Артистка відреагувала на ці новини.

Співачка опублікувала відео у своїх соцмережах. Вона позувала перед камерою у джинсах та білому топі, оголивши живіт.

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Надя Дорофєєва відповіла на чутки

Артистка у відео танцює та показує численні заголовки новин, що сповіщають про її "вагітність". Вочевидь, вони стали несподіванкою для Наді. Співачка додала емоджі, що регоче – це її ставлення до схожих пліток.

"Прокидаюсь собі зранку, а тут новини. Доброго раночку як то кажуть", – написала Надя Дорофєєва.

Чи готова Надя Дорофєєва до дітей

, у мережі пішли чутки від блогера Богдана Беспалова про те, начебто співачка вагітна від Міші Кацуріна. Доказом стало те, нібито Надя Дорофєєва відвідувала лікаря, а зараз публікує фото у більш стриманому одязі. Та судячи з нового відео, своїх форм насправді зірка не приховує.

Надю Дорофєєву запитують про нащадків ще від часу шлюбу з Володимиром Дантесом. Та нещодавно виконавиця відповіла, що вже готова стати мамою. Їй запропонували обрати ім'я для свого майбутнього сина – артистка хотіла б назвати його Марком.

Наразі зірка проводить багато часу з дітьми свого чоловіка, Міші Кацуріна. Співачка показувала фото, як навіть за лаштунками зйомок "Голосу країни" у Польщі приділяє час його доньці.