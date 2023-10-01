Співачка переживала, що не зможе написати достатньо глибокий текст, який зачепить аудиторію. Однак після виходу першого україномовного альбому артистка "відчула цю енергію" і тепер й сама пише україномовні тексти для треків.

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Надя Дорофєєва боялася писати українською

Співачка зізналася, що мала "надто високу планку". Для виконавиці лідерами української музики були гурт "Океан Ельзи" та "Один в каное" і Надя вважала, що "її легкі пісні" не підходять, бо в Україні люблять сенси в піснях і для неї самої "українська пісня - це набагато глибші тексти". Тож співачка побоялася в першому альбомі взяти на себе відповідальність, щоб бути співавтором.

Вона додала: "Я писала українські пісні дуже давно, і я дійсно переживала, що я так глибоко не відчую, просто не зможу. Я не готова була. Саме тому я запросила справжніх професіоналів, які давно пишуть українською". Так, Надя Дорофєєва залучилася допомогою Івана Клименка, Jerry Heil та Alyona Alyona.

Водночас з виходом першого україномовного альбому, який називається "Сенси", Дорофєєва "відчула цю енергію" і тепер з Іваном Клименком та Мішою Кацуріним пише пісні українською.

Як зазначила виконавиця, після 24 лютого 2022 року вона "почала кар'єру з нуля". Вона зауважила, що вирішила не перекладати свої російськомовні хіти, як це роблять багато артистів, бо не хоче "тягнути за собою стару музику".

Вирішила писати нове і не помилилася. Я зробила ставку саме на це, і в мене після альбому "Сенси" вийшли "Щоб не було", "Вотсап", "Кохаю, але не зовсім". Всі ці пісні були на першому місці топ-чартів, всі ці пісні набирають класні перегляди. Я переклала лише три пісні, але ті, які не були випущені: "Bad romance", "Феноменаль" та "Різнокольорова",

– розповіла співачка.

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Які українські пісні Надя Дорофєєва випустила після 24 лютого 2022 року: "Різнокольорова", "Крапають", "Думи" з Артемом Пивоваровим, "Сенси", "У твоїй душі", "Щоб не було", "Ні пуха...", "Шанси", "Люди як кораблі", "Вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Ритми" з Максом Барських.