Не імітувала, – Надя Дорофєєва показала, як стерла пальці до крові і вчилась грати на барабанах

Українська співачка Надя Дорофєєва у новому кліпі постала як барабанщиця. Та зірка не просто взяла до рук палички, але й тренувалась напередодні. Через це вона травмувалась.

Днями співачка Надя Дорофєєва випустила нову пісню "Вотсап", а також кліп на неї. У ролику вона постала в образі барабанниці, – але вона не просто імітувала гру.

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Надя Дорофєєва стерла пальці до крові

Співачка розповіла, що її доля грати на барабанах у кліпі вирішилась за два тижні до дати зйомки. Спершу вона сприйняла ці слова від режисера з посмішкою, але потім зрозуміла, що його слова не були жартом.

У ті два тижні в мене була підготовка до сольного концерту в Києві, а ще зйомки новорічного виступу, запис пісні, купа зустрічей і плюс 3 концерти. Як сюди впихнути ще й заняття на барабанах? Як я встигну навчитися, я ж ніколи в житті не грала на ударних… В мене вийшло взяти 6 занять,

– зізналась Надя.

Виконавиця розповіла, що зробила за цей час навчання кілька висновків: не здаватися, слухати вчителя, музику й себе, а з часом забувати про техніку та отримувати насолоду від енергії. Дорофєєва додала, що треба вміти й правильно розставляти установку, бо інакше будуть травми. Їх зірка й продемонструвала – стерті до крові пальці рук.



Наслідки травм Дорофєєвої / Фото з інстаграму зірки

"Кліп знято. Всі щасливі. Я не вірю, що все вийшло. На очах сльози від того, що це була суцільна творчість. Всім драмерам – моє шанування. Тепер по іншому дивлюсь на вашу працю", – додала артистка.

Як знімався кліп на "Вотсап": відео