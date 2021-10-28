Надя Дорофєєва розповіла, як дізналась про пухлину в грудях

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно зізналась, що 4 роки тому виявила пухлину в грудях, а також перенесла операцію з її видалення. Зірка розповіла, що вперше пухлину "намацав" її чоловік, а операція складною не була.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що вирішила більше не приховувати від аудиторії те, що перенесла операцію на грудях. Вона хотіла надихнути дівчат на перевірку свого стану здоров'я.

Зверніть увагу Надя Дорофєєва вперше зізналась, що пережила операцію з видалення пухлини

Я ж інфлюенсер. Я подумала, що нарешті треба правильно використовувати це слово. І мені захотілося, щоб дівчатка прийшли на щорічне обстеження. Тому що обов'язково треба раз в рік перевіряти груди,

– підкреслила виконавиця.

Надя Дорофєєва зізналась, що навіть не вона вперше помітила пухлину. Зірка додала, що операція не була складною.

"У мене помітив чоловік, він просто намацав у грудях таке утворення. Він сказав: "Так, у тебе якась тверда кулька". Відправив мене в лікарню. Операція була 4 роки тому, нічого критичного нема в такій операції. Це доброякісна фіброаденома, її видаляють для того, щоб вона не стала злоякісною", – підкреслила артистка.



Надя Дорофєєва показала шрам на грудях / Фото з інстаграму зірки

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