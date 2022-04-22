Відома українська співачка Надя Дорофєєва дала велике інтерв'ю, в якому розповіла про дружбу з колегами та думку про росіян. Вона зізналась, що постійно спілкується з Монатіком та іншими друзями-артистами.

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Як Надя Дорофєєва спілкується з українськими зірками

Ми один одного підтримуємо. Вчора, наприклад, я приїхала на саундчек і з Юлею Саніною ми бачилися тиждень тому, з Катею з Go_A, до нас приєдналася Руслана. Зараз ми просто дивимося один одному в очі, обіймаємось і все в очах. Ось ця енергія рада тебе бачити, але як же всередині важко,

– зізналась співачка.

Надя Дорофєєва поділилась, що зараз всі артисти стали однією сім'єю. Вона додала, що спілкується і з Потапом, який залишився за кордоном: "Всі артисти зараз як одна сім'я. Мені дуже багато артистів написали, як і я їм. З Потапом ми, звичайно, переписувалися, дізнавалися, як у кого справи, але зараз уже не так часто. З Потапом не бачилися".

Російські друзі Наді Дорофєєвої

Виконавиця поділилась, що має друзів у Росії. З деякими з них зірка припинила спілкування.

Дуже багато друзів переїхали до різних країн. Є багато тих, хто навіть не спитав, як у мене справи. Є такі люди. Багато артистів, які написали такі, знаєте, досить акуратні пости начебто проти війни, але пишуть дуже багато мені в особисті повідомлення, як вони не підтримують, бо всі бояться,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Артистка додала, що кожен росіянин винен у війні: "Якби кожна людина в Росії вийшла б на мітинг, коли це все почалося, якби кожна людина у Росії усвідомила, її країна реально прийшла в наш дім і вбиває людей, якби вони вийшли, вони могли б вплинути. Мені писали люди, які виходили на мітинги на підтримку України у Росії. Вони мені писали, показували фотографії, навіть відео того, як їх там розганяли. Але таких людей було замало".

"Я знаю артистів, які написали пости, але їх просто було замало. І мені дуже шкода, що величезна кількість росіян подумали, що "моя хата з краю, якось там буде“. Але ж це війна. Це момент, коли треба бути сміливим", – підсумувала зірка.