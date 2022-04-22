Известная украинская певица Надя Дорофеева дала большое интервью, в котором рассказала о дружбе с коллегами и мнении о россиянах. Она призналась, что постоянно общается с Монатиком и другими друзьями-артистами.

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Как Надя Дорофеева общается с украинскими звездами

Мы друг друга поддерживаем. Вчера, например, я приехала на саундчек и с Юлей Саниной мы виделись неделю назад, с Катей из Go_A, к нам присоединилась Руслана. Сейчас мы смотрим друг другу в глаза, обнимаемся и все в глазах. Вот эта энергия рада тебя видеть, но как же внутри тяжело,

– призналась певица.

Надя Дорофеева поделилась, что сейчас все артисты стали одной семьей. Она добавила, что общается и с оставшимся за рубежом Потапом: "Все артисты сейчас как одна семья. Мне очень много артистов написали, как и я им. С Потапом мы, конечно, переписывались, узнавали, как у кого дела, но сейчас уже не так часто. С Потапом не виделись.

Российские друзья Нади Дорофеевой

Исполнительница поделилась, что имеет друзей в России. С некоторыми из них звезда прекратила общение.

Очень многие друзья переехали в разные страны. Есть многие, кто даже не спросил, как у меня дела. Есть такие люди. Многие артисты, написавшие такие, знаете, достаточно аккуратные посты вроде бы против войны, но пишут очень много мне в личные сообщения, как они не поддерживают, потому что все боятся,

– призналась Надя Дорофеева.

Артистка добавила, что каждый россиянин виновен в войне: "Если бы каждый человек в России вышел бы на митинг, когда это все началось, если бы каждый человек в России осознал, его страна реально пришла в наш дом и убивает людей, если бы они вышли, они могли бы повлиять. Мне писали люди, которые выходили на митинги в поддержку Украины в России. Они мне писали, показывали фотографии, даже видео того, как их там разгоняли. Но таких людей было мало".

"Я знаю артистов, которые написали посты, но их просто было мало. И мне очень жаль, что огромное количество россиян подумали, что "моя хата с краю, как-то там будет“. Но ведь это война. Это момент, когда нужно быть смелым", – подытожила звезда.