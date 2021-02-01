У блискучій мінісукні з оголеною спиною: Надя Дорофєєва поділилась залаштунками "Голосу країни"

Сольна артистка DOROFEEVA, відома публіці як Надя Дорофєєва, стала суддею 11 сезону шоу "Голос країни". Для зйомок одного з епізодів вона обрала блискучу мінісукню з відкритою спиною.

Джерело: інстаграм Наді Дорофєєвої

Зірка опублікувала відео з-за лаштунків проєкту "Голос країни" та показала, що на знімальному майданчику її підтримував чоловік Володимир Дантес.

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Образ Наді Дорофєєвої на "Голосі країни"

Перед глядачами вокального шоу суддя постала у звабливому look. Вона одягла блискучу мінісукню білого кольору з закритим декольте, однак з оголеною спиною. Приталене вбрання з довгими рукавами ефектно підкреслило фігуру співачки, привернувши всю увагу до струнких довгих ніжок.

Сукню вона довершила нюдовими туфлями на високих шпильках та срібними сережками. Волосся Надя Дорофєєва зібрала в тугий високий пучок, залишивши пасма попереду. Стилісти "Голосу країни" подбали про розкішний вечірній макіяж з акцентом на очі.

На зйомках нового епізоду проєкту артистку підтримував Володимир Дантес. На відео він постав у сірих класичних штанах і білому гольфі. Чоловік супроводжував кохану за лаштунками, міцно тримаючи за руку перед її появою на сцені.