Як на сцені, так і в реальному житті Надя Дорофєєва обирає вбрання, які якнайкраще підкреслюють її струнку підтягнуту фігуру. На вулицях Одеси вона показала трендовий look, який варто повторити цього літа.

Варто побачити Надя Дорофєєва показала фігуру в обтислому леопардовому костюмі

На Дорофєєвій короткі білі шорти з високою талією і китицями. Це одяг від відомого українського бренду Ksenia Schnaider. Його вартість становить 253 долари – майже 7 тисяч гривень.

Звабливий низ ідеально поєднується з білою жилеткою з накладними кишенями та топом сіро-фіолетового відтінку. Сміливий верх на тонких бретелях оголив талію співачки, а масивне кольє від швейцарської марки Acne Studios привернуло увагу до декольте.

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"Опік очі від такої краси", – зробив комплімент Володимир Дантес. Фани Наді Дорофєєвої теж не скупилися на захопливі коментарі: