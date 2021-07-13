"Хижі" принти знову актуальні! Це доводять як світські левиці, так і зірки шоу-бізу. 31-річна Надя Дорофєєва продемонструвала тренд на собі. На зйомки вона одягла обтислий леопардовий костюм попелястого кольору.
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Вбрання співачки складається з оригінального топу зі спущеними бретелями та чорними смужками. Він фантастично підкреслив тендітну талію артистки. Низ костюму – "жаті" штани з високою посадкою та блискавкою спереду.
Образ завершили масивні чорні чоботи зі шнурівкою. Схоже, зйомки відбувались давно, адже перебувати в цьому взутті в літню спеку – місія нездійсненна.
Надя Дорофєєва в леопардовому костюмі / Фото з інстаграму співачки
До слова, у дзеркалі Надя Дорофєєва позує з фірмовими хвостиками, з якими зняла не один кліп, однак без косметики. Вона зумисне сфотографувалася зблизька, аби показати, як неймовірно виглядає без макіяжу!
Надя Дорофєєва в леопардовому костюмі / Фото з інстаграму співачки