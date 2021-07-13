Надя Дорофєєва показала фігуру в обтислому леопардовому костюмі

Екссолістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва завжди вирізнялась неординарним стилем. Ледь не кожен її образ викликає шквал захвату. Новий аутфіт не став винятком. Співачка приміряла костюм з леопардовим принтом.

"Хижі" принти знову актуальні! Це доводять як світські левиці, так і зірки шоу-бізу. 31-річна Надя Дорофєєва продемонструвала тренд на собі. На зйомки вона одягла обтислий леопардовий костюм попелястого кольору.

До теми Катерина Кухар зачарувала красивим образом в сукні з неординарним принтом: фото

Вбрання співачки складається з оригінального топу зі спущеними бретелями та чорними смужками. Він фантастично підкреслив тендітну талію артистки. Низ костюму – "жаті" штани з високою посадкою та блискавкою спереду.

Образ завершили масивні чорні чоботи зі шнурівкою. Схоже, зйомки відбувались давно, адже перебувати в цьому взутті в літню спеку – місія нездійсненна.

Знаменитість давно не носить підбори – ані на сцені, ані в буденному житті. На думки Наді Дорофєєвої, у взутті на пласкій підошві вона виглядає сексуальніше.

Надя Дорофєєва в леопардовому костюмі / Фото з інстаграму співачки

До слова, у дзеркалі Надя Дорофєєва позує з фірмовими хвостиками, з якими зняла не один кліп, однак без косметики. Вона зумисне сфотографувалася зблизька, аби показати, як неймовірно виглядає без макіяжу!

Надя Дорофєєва в леопардовому костюмі / Фото з інстаграму співачки