Сольна співачка Надя Дорофєєва влаштувала гарячу зйомку в розкішному заміському маєтку. Для позування вона обрала відвертий прозорий корсет, який апетитно підкреслив бюст. Груди зірка спокусливо випнула на камеру.

Життя артистки, яка тепер відома під псевдонімом DOROFEEVA, насичене фотосесіями, зйомками та ефірами. Однак безліч з них ініціює сама виконавиця. Так, у своєму інстаграм-профілі Надя Дорофєєва дала своєрідний майстер-клас з позування, показавши, як працює в кадрі.

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Гарячий образ Наді Дорофєєвої

Перед камерою знаменитість постала в широких темних джинсах з високою талією та прозорому корсеті нюдового кольору з вертикальними смужками і кісточками. Відверте вбрання без бретелей сексуально акцентувало на апетитних грудях співачки та підкреслило її тендітні форми. Вартість такого корсету від українського бренду Statnaia становить понад 6 тисяч гривень.

Зухвалий образ Надя Дорофєєва довершила довгими нюдовими рукавичками з чорними написами, ніжним чокером, численними сережками та оригінальною зачіскою з хвостиками. Завершив look артистки легкий макіяж з лавандовими тінями.

У спокусливому образі виконавиця позувала у вітальні на пухнастому білому килимі. Вона звабливо вигиналася, випинала груди та пружні сідниці, демонструючи свої найкращі ракурси.

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