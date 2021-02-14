Надя Дорофєєва захопила апетитними грудьми в прозорому корсеті: відео в гарячому образі
Сольна співачка Надя Дорофєєва влаштувала гарячу зйомку в розкішному заміському маєтку. Для позування вона обрала відвертий прозорий корсет, який апетитно підкреслив бюст. Груди зірка спокусливо випнула на камеру.
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Життя артистки, яка тепер відома під псевдонімом DOROFEEVA, насичене фотосесіями, зйомками та ефірами. Однак безліч з них ініціює сама виконавиця. Так, у своєму інстаграм-профілі Надя Дорофєєва дала своєрідний майстер-клас з позування, показавши, як працює в кадрі.
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Гарячий образ Наді Дорофєєвої
Перед камерою знаменитість постала в широких темних джинсах з високою талією та прозорому корсеті нюдового кольору з вертикальними смужками і кісточками. Відверте вбрання без бретелей сексуально акцентувало на апетитних грудях співачки та підкреслило її тендітні форми. Вартість такого корсету від українського бренду Statnaia становить понад 6 тисяч гривень.
Зухвалий образ Надя Дорофєєва довершила довгими нюдовими рукавичками з чорними написами, ніжним чокером, численними сережками та оригінальною зачіскою з хвостиками. Завершив look артистки легкий макіяж з лавандовими тінями.
У спокусливому образі виконавиця позувала у вітальні на пухнастому білому килимі. Вона звабливо вигиналася, випинала груди та пружні сідниці, демонструючи свої найкращі ракурси.
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