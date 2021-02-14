Сольная певица Надя Дорофеева устроила горячую съемку в роскошном загородном имении. Для позирования она выбрала откровенный прозрачный корсет, который аппетитно подчеркнул бюст. Грудь звезда соблазнительно выпятила на камеру.

Жизнь артистки, которая теперь известна под псевдонимом DOROFEEVA, насыщенна фотосессиями, съемками и эфирами. Однако множество из них инициирует сама исполнительница. Так, в своем инстаграм-профиле Надя Дорофеева дала своеобразный мастер-класс по позированию, показав, как работает в кадре.

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Горячий образ Нади Дорофеевой

Перед камерой знаменитость появилась в широких темных джинсах с высокой талией и в прозрачном корсете нюдового цвета с вертикальными полосками и косточками. Откровенные наряды без бретелек сексуально акцентировали на аппетитной груди певицы и подчеркнули ее хрупкие формы. Стоимость такого корсета от украинского бренда Statnaia составляет более 6 тысяч гривен.

Дерзкий образ Надя Дорофеева довершила длинными нюдовимы перчатками с черными надписями, нежным чокером, многочисленными серьгами и оригинальной прической с хвостиками. Завершил look артистки легкий макияж с лавандовыми тенями.

В соблазнительном образе исполнительница позировала в гостиной на пушистом белом ковре. Она обольстительно изгибалась, выпячивала грудь и упругие ягодицы, демонстрируя свои лучшие ракурсы.

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