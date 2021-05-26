Надя Дорофєєва підкорила стильним образом у сорочці: ефектні кадри

26 травня 2021 , 12:16
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Джерело:

інстаграм Наді Дорофєєвої

Успішна виконавиця Надя Дорофєєва вкотре підкорила мережу стильним аутфітом. Артистка влаштувала вуличну фотосесію, для якої обрала коричневу oversize футболку.

Надя Дорофєєва продовжує диктувати тренди українським модницям. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 5 мільйонів користувачів мережі, вона часто поширює ефектні світлини.

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Стильний look Наді Дорофєєвої

Артистка постала перед камерою у чорних штанах з розпірками знизу. Також вона одягнула світло-коричневу oversize сорочку, яку застібала не на всі ґудзики. Таке вбрання Надя поєднала з чорним масивним взуттям.

Волосся артистка зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. На обличчі вона зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Довершила образ вишуканими прикрасами – намистом і сережками.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

"Часто, гортаючи інстаграм-стрічку, ми починаємо порівнювати та думати, що комусь все дається дуже легко й просто. Але забуваємо, що соціальна мережа – це красива картинка, яка не передає всю колосальну працю або складності, через які проходить людина. А що, якщо вся справа у виборі, який ми робимо самостійно? У виборі помічати в житті тільки погане – скаржитися і вічно бути незадоволеним. Або навчитися знаходити радість навіть серед найскладніших моментів. Я давно зробила вибір – фокусуватися на хорошому, бути позитивною та оточувати себе такими ж людьми. Це не означає, що я просто закриваю очі на всі складнощі й усміхаюся крізь сльози. Але це те, що дозволяє мені кайфувати від процесу і бути вдячною за все, що у мене є. І це перетворює все життя", – написала співачка в дописі. 

У коментарях прихильники Дорофєєвої, як завжди, засипали її компліментами. Також їм дуже сподобалися роздуми артистки, якими вона поділилася в публікації.

  • "Слова, які мені зараз справді потрібні. Дякую!"
  • "Яка ж красива! Дуже люблю твою природність!"
  • "Надю, так мудро сказано!"
  • "Яка красуня! Дуже ніжні слова!"
  • "Нереально гарна!"
Автор: Христина Кобак