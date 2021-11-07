Надя Дорофєєва опинилась у лікарні в Єгипті

Після відпустки в Португалії Надя Дорофєєва повернулась до роботи. Разом з командою вона полетіла до Єгипту, де мала б дати кілька концертів. Однак її виступ 6 листопада скасували. Усе тому, що співачка опинилась у лікарні.

Днями Надя Дорофєєва полетіла в Єгипет з музикантами й танцюристами. Вони мали б виступити в 5-зірковому готелі в місті Хургада. Однак за лічені години до концерту організатори повідомили, що артистку терміново госпіталізували.

До теми Увесь час соромилась, – Надя Дорофєєва комплексувала через маленькі груди

У зв'язку з раптовим погіршенням стану здоров'я співачки DOROFEEVA концерт, запланований на 6 листопада 2021 року, не відбудеться. Зараз вона перебуває у шпиталі та проходить обстеження,

– йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, як почувається співачка та яке обстеження їй знадобилось.

Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої