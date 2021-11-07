Надя Дорофєєва опинилась у лікарні в Єгипті

7 листопада 2021 , 10:54
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Наді Дорофєєвої

Після відпустки в Португалії Надя Дорофєєва повернулась до роботи. Разом з командою вона полетіла до Єгипту, де мала б дати кілька концертів. Однак її виступ 6 листопада скасували. Усе тому, що співачка опинилась у лікарні.

Днями Надя Дорофєєва полетіла в Єгипет з музикантами й танцюристами. Вони мали б виступити в 5-зірковому готелі в місті Хургада. Однак за лічені години до концерту організатори повідомили, що артистку терміново госпіталізували. 

До теми Увесь час соромилась, – Надя Дорофєєва комплексувала через маленькі груди

У зв'язку з раптовим погіршенням стану здоров'я співачки DOROFEEVA концерт, запланований на 6 листопада 2021 року, не відбудеться. Зараз вона перебуває у шпиталі та проходить обстеження,
– йдеться у повідомленні. 

Наразі невідомо, як почувається співачка та яке обстеження їй знадобилось. 

Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої 

Зауважимо, за день до концерту Надя Дорофєєва з командою відпочивала на яхті – танцювала, купалась і засмагала в купальнику. Судячи з інстаграм-сторіс її музикантів, зірка встигла провести саундчек, а в лікарні опинилась у сценічному вбранні. 

Танцівниця з команди артистки попросила не підігрівати паніку довкола її госпіталізації. У приватних повідомленнях одній з фанаток Світлана підтвердила, що Надя Дорофєєва справді в лікарні. З нею нібито все добре. 

Не розвозьте паніку. Все добре. Я і Віталік з нею в лікарні,
– розповіла дівчина.

Фото з фан-клубу Наді Дорофєєвої 

Автор: Марина Джура