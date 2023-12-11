Надя Дорофєєва назвала найдорожчий подарунок від Міші Кацуріна: скільки він коштував

Українська співачка Надя Дорофєєва прочинила завісу особистого життя та розповіла про найдорожчий подарунок від Міші Кацуріна. Виявилося, що це прикраса.

Артистку запитали про найдорожчу річ в її гардеробі. Співачка відразу поглянула на свою каблучку – це подарунок від Міші Кацуріна на заручини.

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Надя Дорофєєва про найдорожчий подарунок

Я дивлюся відразу на каблучку. Коштує десь 4 – 5 тисяч доларів. Це подарунок на заручини. Я взагалі таке не носила ніколи в житті. На мені сережки зараз від H&M. Це моя перша дорога прикраса,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Співачка розповіла, що у шлюбі більше заробляє саме Михайло Кацурін. Зірка відмовилась відповідати на запитання, який її прибуток у місяць.

"Це гарне запитання. Воно завжди цікавить усіх людей. Саме тому я на нього не відповім. По-перше, що б я зараз не сказала, багато хто може сказати: "Серйозно, я думала вона там узагалі". Тому я хочу сказати, що я в принципі такими штуками не тригерила б людей", – зауважила Дорофєєва.



Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото з інстаграму співачки

Найдорожчі подарунки зірок