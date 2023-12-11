Артистку запитали про найдорожчу річ в її гардеробі. Співачка відразу поглянула на свою каблучку – це подарунок від Міші Кацуріна на заручини.

Цікаво Пристрасний поцілунок з Кацуріним та понад 2 мільйони на ЗСУ: у Києві пройшов концерт Дорофєєвої

Надя Дорофєєва про найдорожчий подарунок

Я дивлюся відразу на каблучку. Коштує десь 4 – 5 тисяч доларів. Це подарунок на заручини. Я взагалі таке не носила ніколи в житті. На мені сережки зараз від H&M. Це моя перша дорога прикраса,
– зізналась Надя Дорофєєва.

Співачка розповіла, що у шлюбі більше заробляє саме Михайло Кацурін. Зірка відмовилась відповідати на запитання, який її прибуток у місяць.

"Це гарне запитання. Воно завжди цікавить усіх людей. Саме тому я на нього не відповім. По-перше, що б я зараз не сказала, багато хто може сказати: "Серйозно, я думала вона там узагалі". Тому я хочу сказати, що я в принципі такими штуками не тригерила б людей", – зауважила Дорофєєва.


Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото з інстаграму співачки

Найдорожчі подарунки зірок

  • Монатік розповідав, що найдорожче з того, що він та його дружина Ірина дарували один одному – це сини. Якщо говорити про матеріальні речі, то артист подарував коханій електромобіль Jaguar I-Pace.
  • Анна Трінчер отримала найдорожчий подарунок від своєї мами – це був презент для Ані та Олександра на їхнє весілля від своєї мами. Зіркова мама подарувала молодятам квартиру у новобудові з ремонтом на 60 квадратних метрів.
  • Блогерка Юля Верба називала найдорожчою річчю – золотий браслет від Cartier. Це подарунок від колишнього бойфренда, який коштував від 5 до 7 тисяч доларів.