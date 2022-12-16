Обговорила з подругами, – Даша Кацуріна відреагувала на трек Дорофєєвої з колишнім чоловіком

Підприємиця Даша Кацуріна лаконічно відреагувала на пісню, яку Надя Дорофєєва записала разом з Михайлом Кацуріним. Вона відповіла, що не має на це часу.

Українську бізнесвумен і підприємицю Дашу Кацуріну засипали запитаннями про спільний трек Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Вона відповіла у себе в телеграм-каналі.

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Даша Кацуріна прокоментувала трек Дорофєєвої і екса

Дівчина поділилась, що на час виходу пісні в неї було безліч значно важливіших справ. "У мене захворіла няня, ми завтра відкриваємо поп-ап у студії, яку зробили за місяць в іншій країні, запускаємо дуже важливий і великий благодійний "привіт сусід" у Бахмут, знімаємо фільм про українських майстрів, які роблять нам автентичний декор на Різдво для привітів по всій країні, запускаємо новий продукт Katsurina, а, ще я попрала свій паспорт".

Однак все-таки лаконічно Даша відповіла на запитання шанувальників: вона зізналась, що не має на це часу й не хоче коментувати.

Хочеться відповісти, що в мене немає на це часу!!! Але насправді чесно так: трек я обговорила з подругами та терапевтом, коментувати не хочу,

– написала Кацуріна.

Пісня Дорофєєвої і Кацуріна: відео

Що це за трек