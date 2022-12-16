Обговорила з подругами, – Даша Кацуріна відреагувала на трек Дорофєєвої з колишнім чоловіком
Джерело:Даша Кацуріна
Підприємиця Даша Кацуріна лаконічно відреагувала на пісню, яку Надя Дорофєєва записала разом з Михайлом Кацуріним. Вона відповіла, що не має на це часу.
Українську бізнесвумен і підприємицю Дашу Кацуріну засипали запитаннями про спільний трек Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Вона відповіла у себе в телеграм-каналі.
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Даша Кацуріна прокоментувала трек Дорофєєвої і екса
Дівчина поділилась, що на час виходу пісні в неї було безліч значно важливіших справ. "У мене захворіла няня, ми завтра відкриваємо поп-ап у студії, яку зробили за місяць в іншій країні, запускаємо дуже важливий і великий благодійний "привіт сусід" у Бахмут, знімаємо фільм про українських майстрів, які роблять нам автентичний декор на Різдво для привітів по всій країні, запускаємо новий продукт Katsurina, а, ще я попрала свій паспорт".
Однак все-таки лаконічно Даша відповіла на запитання шанувальників: вона зізналась, що не має на це часу й не хоче коментувати.
Хочеться відповісти, що в мене немає на це часу!!! Але насправді чесно так: трек я обговорила з подругами та терапевтом, коментувати не хочу,
– написала Кацуріна.
Пісня Дорофєєвої і Кацуріна: відео
Що це за трек
- 8 грудня Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін випустили першу спільну пісню "Щоб не було". Співачка назвала цей трек "творчою відповіддю на всі питання навколо особистого життя". Вона додала, що пісня про кохання, біль та віру один в одного.
- Однак "Щоб не було" зібрала безліч негативних відгуків. Артистці та її коханому дорікали в неповазі до Дантеса та його дівчини, писали про те, що не бачать хімії, й що Надя і Михайло один одному не підходять.
- Надя Дорофєєва відреагувала як на хейт, так і на позитивні коментарі – похвалилась тим, як трек злетів на стримінгових сервісах. "Наш трек займає 1 місце в трендах ютубу, 1 місце в ITunes, 1 місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify, 2 місце в топ-чартах Apple Music".