Ледь не зомлів зі страху, – Надя Дорофєєва вперше заспівала з Кацуріним на сцені

Співачка Надя Дорофєєва під час концерту покликала коханого Михайла Кацуріна, щоб заспівати спільний трек. Так пара вперше разом виступила на сцені.

Ресторатор і музикант Михайло Кацурін – співавтор кількох пісень коханої Наді Дорофєєвої, але на її концертах раніше був тільки як слухач. Але на виступі у Луцьку пара вийшла на сцену разом – це сталося вперше.

Дивіться також Ви виявили багато мужності, – Gustaph з Бельгії про Євробачення, TVORCHI, Київ та війну

Надя Дорофєєва виступила з Кацуріним вперше

Михайло розповів, що хотів лише послухати Надю на її останньому концерті, як раптом вона покликала його вийти на сцену та попросила заспівати разом. Він зізнався, що дуже хвилювався.

Поїхав на останній концерт туру послухати кохану. Сиджу в залі, нікого не чіпаю. Виходь, каже, співай зі мною. Вийшов, заспівав. Ледь не знепритомнів від страху. Кайф дикий,

– поділився Михайло Кацурін.



Кадр з концерту / Фото з інстаграм-сторіз

Дорофєєва і Кацурін заспівали разом: відео

Окрім спільного виконання треку "Щоб не було" Надя Дорофєєва ще й станцювала для коханого спокусливий танець. Кацурін прокоментував: "Вдома так само себе поводить людина".