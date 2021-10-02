Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала новий допис в інстаграмі, який активно почала обговорювати мережа. Знаменитість кардинально змінила імідж, перефарбувавши волосся.

До слова Надя Дорофєєва виступила на концерті Tvorchi в екстравагантному вбранні: яскраве фото

Надя Дорофєєва перефарбувалась

Виконавиця кардинально змінила образ. Довжину волосся вона залишила таким, як і було, однак змінила колір зі світлого на темно-каштановий. Особливою деталлю нового іміджу Наді Дорофєєвої стало біле пасмо.



Зміна іміджу Наді Дорофєєвої / Фотоколаж Showbiz 24

Надя Дорофєєва поділилась, що будь-яка зміна образу є дуже стресовою для неї. Вона досі не звикла до свого нового кольору волосся.

Здавалося б, стільки образів, зйомок. Але насправді кожен прибраний міліметр кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін. Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи,

– написала зірка.

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Реакція мережі

Шанувальники запевнили, що новий колір волосся дуже личить Наді Дорофєєвій:

"Круто";

"Тобі дуже личить";

"Пасує";

"Надю, тобі дуже підходить цей колір волосся, кайф";

"Мені будь-яка Надя подобається";

"Дуже красиво";

"Закохалась у цей колір. Личить тобі".

Текст публікації Наді Дорофєєвої

Прокинулася вранці, зайшла у ванну і злякалася. Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася!

Взагалі будь-які експерименти в зовнішності для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, зйомок і т.д. Але насправді кожен прибраний міліметр кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін. Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи.