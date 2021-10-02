Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новое сообщение в инстаграме, которое активно начала обсуждать сеть. Знаменитость кардинально изменила имидж, перекрасив волосы.

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Надя Дорофеева перекрасилась

Исполнительница кардинально изменила образ. Длину волос она оставила такой, как и было, однако изменила цвет со светлого на темно-каштановый. Особой деталью нового имиджа Нади Дорофеевой стала белая прядь.



Изменение имиджа Нади Дорофеевой / Коллаж Showbiz 24

Надя Дорофеева поделилась, что любое изменение образа очень стрессовое для нее. Она еще не привыкла к своему новому цвету волос.

Казалось бы, столько образов, съемок. Но на самом деле каждый убраный миллиметр кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы,

– написала звезда.

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Реакция сети

Поклонники заверили, что новый цвет волос очень подходит Наде Дорофеевой:

"Круто";

"Тебе очень идет";

"Подходит";

"Надя, тебе очень подходит этот цвет волос, кайф";

"Мне любая Надя нравится";

"Очень красиво";

"Влюбилась в этот цвет. Подходит тебе".

Текст публикации Нади Дорофеевой

Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась!

Вообще любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на самом деле каждый убраный миллиметр кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы.