"Він тобі як син": Надія Матвєєва відповіла на критику її стосунків через різницю у віці

Надія Матвєєва майже не ділиться особистим, але на її фото, що зробив бойфренд, відреагували з критикою. Ведуча майстерно відповіла на різкий коментар.

Телеведуча Надія Матвєєва опублікувала нове фото на особистій сторінці. Цей чорно-білий кадр зробив її коханий.

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Надії Матвєєвій дорікнули через стосунки з молодим бойфрендом

Ведуча позувала на підлозі й тягнулась руками до камери. Вона була одягнена у повсякденне вбрання та з розпущеним волоссям.

Очима коханого,

– лаконічно підписала фото зірка.



Надія Матвєєва / Фото з інстаграму Надії Матвєєвої

Цей знімок зібрав чимало вподобань та коментарів. Водночас знайшлись ті, хто дорікнув Надії Матвєєвій за велику різницю у віці. Так, бойфренд ведучої молодший від неї на 20 років.

"Менше говори про коханого, бо він тобі як син", - розкритикували ведучу в коментарях. Однак зірка не змовчала та відповіла: "А ви експерт з кохання?".



Скриншот з інстаграму

Що відомо про нинішні стосунки Надії Матвєєвої