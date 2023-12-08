"Він тобі як син": Надія Матвєєва відповіла на критику її стосунків через різницю у віці
Джерело:Надія Матвєєва
Надія Матвєєва майже не ділиться особистим, але на її фото, що зробив бойфренд, відреагували з критикою. Ведуча майстерно відповіла на різкий коментар.
Телеведуча Надія Матвєєва опублікувала нове фото на особистій сторінці. Цей чорно-білий кадр зробив її коханий.
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Надії Матвєєвій дорікнули через стосунки з молодим бойфрендом
Ведуча позувала на підлозі й тягнулась руками до камери. Вона була одягнена у повсякденне вбрання та з розпущеним волоссям.
Очима коханого,
– лаконічно підписала фото зірка.
Надія Матвєєва / Фото з інстаграму Надії Матвєєвої
Цей знімок зібрав чимало вподобань та коментарів. Водночас знайшлись ті, хто дорікнув Надії Матвєєвій за велику різницю у віці. Так, бойфренд ведучої молодший від неї на 20 років.
"Менше говори про коханого, бо він тобі як син", - розкритикували ведучу в коментарях. Однак зірка не змовчала та відповіла: "А ви експерт з кохання?".
Що відомо про нинішні стосунки Надії Матвєєвої
- Коханий ведучої також має дітей. Він не публічна особа, працює у сфері, що близька до медицини. Пара серйозно ставиться до відносин і навіть задумується про одруження.
- Надія Матвєєва зізнавалась, що рідні не найкраще сприйняли ці стосунки: з мамою вона посварилась, а син Владислав також негативно поставився до чоловіка
- Ведуча рідко розповідає про стосунки. Та нещодавно вона ділилась, що коханий часто нагадує їй про важливість приймати його таким, яким він є. Водночас не обходиться і без труднощів.