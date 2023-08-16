Виявляється, у США можна зареєструватися на сайті, щоб знятися в кіно, навіть якщо в тебе немає досвіду. Так вчинила і блогерка з України Надія Медведчук, її обрали для масовки у багато фільмів.

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Надін знялася у голлівудському фільму

Акторка розповіла, що нещодавно знялася у фільмі від DC. За її словами, фільм вийшов класний і вона рада, що взяла участь у цьому.

Знімали кіно у студії Warner Bros. Туди я потрапила через кастинг. Мене вибрали на роль головного дублера головної героїні,

– зазналася Надін.

Блогерка розсекретила, скільки їй заплатили. Виявилося, що оплата за роль поденна, зміна триває 8 годин і платять за це 350 доларів. Крім того, там безкоштовне харчування.

Про знайомство з Дженніфер Еністон

Під час зйомок іншого фільму Надія Медведчук зустрілася з голлівудською акторкою Дженніфер Еністон.

Я була з нею в одному кадрі, як груповка. Там було 5 дівчат і вона. Ми всі разом розмовляли… Акторка спілкувалася з нами, була без охорони,

– пригадала Надін.

Українка навіть намагалася сфотографуватися з Еністон. Проте оскільки це заборонено, охорона видалила спільне фото з її телефону.

Дивіться інтерв'ю з Надін Медведчук: відео

Сьогодні серіал "Друзі", де знімалася Дженніфер Еністон вважається одним з найуспішніших і популярних телевізійних шоу усіх часів. Від його першого виходу у 1994 році до сьогодення минуло багато років. Як за цей час змінилися актори, які втілили на екранах персонажів Рейчел, Роса, Моніки, Чендлера, Фібі та Джої – дивіться у статті.