Надихаємось стилем королеви: яскраві зимові образи Єлизавети II

Королева завжди вражає своїми лаконічними та стильними образами, які щоразу варіюються кольоровою палітрою. Тому наша редакція пропонує пригадати десять стильних образів Єлизавети II за останні кілька років.

Відомо, що Єлизавета II обирає для виходів яскраві образи, аби її краще можна було побачити серед натовпу. Також це полегшує роботу охороні та спецслужбам, які слідкують, аби з королевою нічого не трапилось на публіці. Проте така особливість Її Величності вже давно подобається шанувальникам, і тепер її неможливо уявити у чомусь сірому та буденному.

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Найкращі зимові образи Єлизавети II

Яскраве пальто та капелюшок кольору фуксії королева одягала на RAF Marham в якості почесного повітряного командира станції.



Королева Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Єлизавета II у світло-сірому пальті відвідала Королівський коледж лікарів Лондона, щоб відзначити його 500-річчя.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Малинового кольору пальто та за традицією оздоблений квітами капелюшок. Її Величність відвідала захід, присвячений 100-річчю Англо-скандинавського суспільства.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Королева у багряному пальті вітає усіх з Різдвом. Образ доповнює брошка у вигляді квітки та яскравий букет у руках.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Королева у темно-блакитному пальті відвідала організацію під назвою "Школа урядового кодексу та шифрування", яка відзначала сторіччя свого існування.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

У синьому пальті, яке оздоблено хутром на грудях та рукавах, Єлизавета II відзначала сторіччя надання префіксу "королівський" відділу капеланів королівської армії в каплиці гвардійців у Лондоні.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Яскраво-червоне пальто, чорні рукавички та туфлі й така ж сумочка – королева відвідала різдвяну ранкову службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрингемі.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Пальто і капелюшок у клітинку світло-персикового кольору доповнюють класичні чорні рукавички, що надають елегантності образу. Єлизавета II як почесний повітряний командир відвідала RAF Marham у Норфолку.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

У траурному чорному пальто королівська родина вшановувала пам’ять усіх тих, хто загинув у двох світових війнах та інших конфліктах на службі.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Королева у темно-бірюзовому пальті, оздобленому золотими ґудзиками, виступала на церемонії відкриття Шотландського парламенту в жовтні 2021 року.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Автор: Марта Гнат