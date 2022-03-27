"М'яка сила культури": Ткаченко закликав світ до театрального бану Росії
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко висловився про культурний бан Росії у Міжнародний день театру.
27 березня у світі святкують Міжнародний день театру. Про важливість культурного бану Росії у цей день висловилися у Мінкульті.
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Ткаченко закликав до бану російської культури
Міністр культури та інформполітики привітав усіх, хто пов'язав своє життя з театром. Він підкреслив, що навіть під час війни в Україні, театр живе.
В країні трагедія. Попри це театри продовжують жити: перелаштовуються, займаються волонтерством для ЗСУ та для українців, влаштовують вистави у власних бомбосховищах. Чим показують свою активну громадянську позицію. І чудово, що там де це можливо та безпечно – театри поновлюють свою роботу. Будуть зцілювати мистецтвом,
– поділився Ткаченко.
Глава Мінкульту закликав світову спільноту услід за представниками українського театру банити Росію та її культуру.
"Театр несе в собі м'яку силу культури, яка розбиває пропаганду ворога вщент. І це неймовірно. Закликають своїх колег по світу до театрального бану Росії. Виключають країну-агресора з провідних світових театральних фестивалів та спілок, а російських артистів відправляють у "чорний список" до виступів у світі. Об’єднуються задля успіху країни. Як всі ми, українці", – підсумував Ткаченко.
Зауважимо, що російська культура вслід за економікою стає ізольованою:
- Ткаченко ще місяць тому повідомив про санкції, прийняті Метрополітен-оперою, Литовським національним театром опери та балету та Естонською національною оперою. Вони ввели обмеження на діяльність організацій, які підтримує Росія. Політик також закликав підписувати петицію про культурні санкції проти країни-агресора.
- Як повідомила італійська преса, театр La Scala відсторонив від спектаклів російську акторку Анну Нетребко та звільнив режисера Валерія Гергієва.