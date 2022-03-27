"М'яка сила культури": Ткаченко закликав світ до театрального бану Росії

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко висловився про культурний бан Росії у Міжнародний день театру.

27 березня у світі святкують Міжнародний день театру. Про важливість культурного бану Росії у цей день висловилися у Мінкульті.

До слова Українців закликали фіксувати злочини окупантів проти культурної спадщини

Ткаченко закликав до бану російської культури

Міністр культури та інформполітики привітав усіх, хто пов'язав своє життя з театром. Він підкреслив, що навіть під час війни в Україні, театр живе.

В країні трагедія. Попри це театри продовжують жити: перелаштовуються, займаються волонтерством для ЗСУ та для українців, влаштовують вистави у власних бомбосховищах. Чим показують свою активну громадянську позицію. І чудово, що там де це можливо та безпечно – театри поновлюють свою роботу. Будуть зцілювати мистецтвом,

– поділився Ткаченко.

Глава Мінкульту закликав світову спільноту услід за представниками українського театру банити Росію та її культуру.

"Театр несе в собі м'яку силу культури, яка розбиває пропаганду ворога вщент. І це неймовірно. Закликають своїх колег по світу до театрального бану Росії. Виключають країну-агресора з провідних світових театральних фестивалів та спілок, а російських артистів відправляють у "чорний список" до виступів у світі. Об’єднуються задля успіху країни. Як всі ми, українці", – підсумував Ткаченко.

Зауважимо, що російська культура вслід за економікою стає ізольованою: