27 марта в мире отмечают Международный день театра. О важности культурного бана России в этот день высказались в Минкульте.
К слову Украинцев призвали фиксировать преступления оккупантов против культурного наследия
Ткаченко призвал к бану русской культуры
Министр культуры и информполитики приветствовал всех, кто связал свою жизнь с театром. Он подчеркнул, что даже во время войны в Украине театр живет.
В стране – трагедия. Несмотря на это, театры продолжают жить: перестраиваются, занимаются волонтерством для ВСУ и для украинцев, устраивают спектакли в собственных бомбоубежищах. Чем показывают свою активную гражданскую позицию. И прекрасно, что там, где это возможно и безопасно – театры возобновляют свою работу. Будут исцелять искусство,
– поделился Ткаченко.
Глава Минкульта призвал мировое сообщество вслед за представителями украинского театра банить Россию и ее культуру.
"Театр несет в себе мягкую силу культуры, которая разбивает пропаганду врага наголову. И это невероятно. Призывают своих коллег по миру к театральному бану России. Исключают страну-агрессора из ведущих мировых театральных фестивалей и союзов, а российских артистов отправляют в "черный список" к выступлениям в мире. Объединяются ради успеха страны. Как все мы, украинцы", – подытожил Ткаченко.
Заметим, что русская культура вслед за экономикой становится изолированной:
- Ткаченко еще месяц назад сообщил о санкциях, принятых Метрополитен-оперой, Литовским национальным театром оперы и балета и Эстонской национальной оперой. Они ввели ограничения на деятельность организаций, поддерживаемых Россией. Политик также призвал подписывать петицию о культурных санкциях против страны-агрессора.
- Как сообщила итальянская пресса, театр La Scala отстранил от спектаклей российскую актрису Анну Нетребко и уволил режиссера Валерия Гергиева.