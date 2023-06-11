Музикантів Junket забрали до військкомату просто з вокзалу в Одесі: чи відправлять їх на фронт

Київський гурт Junket планував виступ в Одесі 9 червня, але його скасували. Все через те, що музикантів затримали на вокзалі працівники ТЦК та відправили їх до військової частини. Тепер у військкоматі пояснили інцидент та зізналися, чи відправлять артистів на фронт.

Учасників гурту спочатку зупинив патрульний, а потім підійшли представники територіального центру комплектування. Музикантів забрали до військкомату, вони там навіть пройшли військово-лікарську експертизу.

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Що кажуть в Одеському ТЦК

Представники Одеського військкомату пояснили інцидент. За їх словами, музиканти в рамках планової роботи з оповіщення військовозобов'язаних отримали повістки для звірки даних.

Чоловіки призовного віку від початку проголошення мобілізації не з’являлися до центрів комплектування за місцем реєстрації. Один з представників гурту мав при собі відповідні документи, що підтверджують його право на відтермінування призову, решта отримали запрошення на проходження процедури уточнення даних та медичного огляду,

– заявили у відомстві.

Чи відправлять музикантів на фронт

Там додали, що, прибувши у військову частину, артисти не пройшли професійний відбір першочергової потреби війська, тому там вирішили спрямувати їх за основним фаховим профілем.

"Вже найближчим часом музиканти доєднаються до підрозділу 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка "Культурний десант", де виконуючи свій мобілізаційний обов’язок зможуть реалізувати себе – у культурно-просвітницькій, музичній діяльності", – відповіли в ТЦК.

Самі музиканти поки не відреагуали на рішення ТЦК.

Хто підлягає мобілізації в Україні: головне

Зараз в Україні триває мобілізація, особливу увагу приділяють пріоритетним групам призовників. Утім, під мобілізацію підлягають:

чоловіки віком від 27 до 60 років (придатні та обмежено придатні за станом здоров'я) без досвіду військової служби,

чоловіки віком від 18 до 60 років з досвідом військової служби,

а також чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я рішенням військово-лікарської комісії.

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Зазначимо, що вручити повістку військовозобов'язаним під вас воєнного стану можуть у будь-якому місці. Також чоловіків можуть просто посеред вулиці зупинити та попросити пред'явити документи для встановлення особи. Які є види повісток та де й кому їх можуть вручати – читайте у матеріалі 24 Каналу.